On cuisine ensemble : rôti de porc, risotto et rösti de pommes de terre (les ingrédients)

Aujourd'hui, le chef Maxime de Luca propose à Manon, notre cuisinière rémoise d'un jour, de préparer un rôti de porc, risotto et röstis de pomme de terre.

Pour cuisiner comme un chef, voici la liste des ingrédients et la recette à suivre pas-à-pas !

Ingrédients

- viande

- oignon

- pomme de terre

- pecorino

- riz

- salade

- fond de veau

- sel

- poivre

- huiles

Recette

Préparation

Éplucher et râper les pommes de terre. Déposer les morceaux sur une poêle huilée. Saler et poivrer la viande, la cuire sur une poêle huilée et beurrée puis enfourner pendant 15 minutes (chaleur tournante) avec les röstis. Faire une sauce en mélangeant les huiles et la crème liquide sur la poêle utilisée auparavant.

Éplucher et émincer un oignon. Le cuire à la casserole avec de l'huile. Ajouter le riz, le fond de veau mélangé à de l'eau chaude, ainsi que des légumes. Assaisonner la salade.

Dressage

Déposez le riz, la salade, les morceaux de viande et les röstis.

Et dégustez !

Maxime de Luca recherche régulièrement de nouveaux candidats pour participer à Circuit Bleu, Côté Saveurs : On cuisine ensemble. Vous pouvez vous inscrire au 0.809.400.500 (prix d'un appel local). On attend vos appels !