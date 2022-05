Circuit Bleu - Côté Saveurs du mercredi 11 mai

Les enfants en raffolent , mais les parents ne sont pas indifférents non plus et c'est ce que l'on va voir avec Emmanuel Sabatier et notre chef Christian Pilloud du Restaurant Mon Plaisir à Chamesol .

Notre baladeur Natacha Moustoifa sera au Robin's Family à Joncherey au 38 bis Grande Rue, 90100 Joncherey en compagnie de Nancy .

Quant à notre diététicienne, Stéphanie Drieu sera sur l'affirmation du jour : : « Bien mastiquer peut réduire les douleurs intestinales ! » VRAI ou FAUX ? A retrouver sur Francebleu.fr