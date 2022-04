Circuits Courts : le n°2 du magazine est arrivé !

Directement du producteur au consommateur, tout au plus un intermédiaire entre vous et ceux qui produisent, c’est ça, le circuit court. Une philosophie qui guide aussi France Bleu Touraine et le magazine PROG!.

Alors que la belle saison pointe le bout de son nez à l’horizon, les équipes de France Bleu Touraine, et celles du magazine PROG! ont eu envie de vous proposer une nouvelle sélection de producteurs et créateurs d'Indre-et-Loire qui font la richesse et la diversité de notre territoire. Bons produits et bonnes adresses sont donc au rendez-vous dans les pages de ce second numéro…

Vous y retrouverez aussi les événements de l’été qui mettront à l’honneur tout le patrimoine gastronomique et culturel de Touraine, des marchés nocturnes aux foires au vin, en passant par les festivals.

Circuits Courts n°2, la version papier du rendez-vous radio quotidien

Chaque matin à 7h55, France Bleu Touraine vous livre des bonnes adresses pour consommer mieux, près de chez nous, tout en prenant soin de notre porte-monnaie.

Pour retrouver tous les bons plans de Circuits Courts sur France Bleu Touraine, ca se passe ICI !

Les équipes de PROG! et celles de France Bleu Touraine ont souhaité prolonger le rendez-vous quotidien par une extension au format poche, à garder avec soi, comme un carnet de "bonnes adresses" gourmandes, et de proximité, avec des prix contenus.

A vos marques, prêts ?… Foncer découvrir ce second numéro de "Circuits Courts", et en plus, il est complètement GRATUIT !