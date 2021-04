Des radis et du persil pour un joli et joyeux petit « cocktail », frais, gouteux qui ravira les papilles et donnera plein d’entrain et d’énergie.

COCKTAIL PERSIL/RADIS

Un joli et joyeux petit « cocktail », frais, gouteux qui ravira les papilles et donnera plein d’entrain et d’énergie.

*Ne pas trop salé le persil car comme toutes les feuilles vertes, elles retiennent le sel et ne pas employer les tiges si elles sont trop grosses car elles donneraient des fils.

**Le yaourt peut être de vache, de brebis ou de chèvre. Pour cette recette j’ai préféré un yaourt de brebis, plus ferme et aussi plus onctueux car plus gras !

Par personne :

6 tiges de persil lavé*

5 radis nettoyés et coupés en quatre

1 yaourt**

Sel et poivre

Facultatif, 1 boule de sorbet au citron ou citron vert

Ciseler le persil puis le mixer avec la moitié du yaourt jusqu’à obtenir un mélange homogène. Saler et poivrer. Placer le mélange dans un bol, nettoyer le bol mixeur et y placer les radis avec le reste du yaourt, mixer jusqu’à obtenir un mélange grossier avec des morceaux, saler et poivrer. Dans une coupe déposer la préparation au persil puis dessus, répartir celle aux radis. Placer au frais. Juste avant de servir, garnir avec le sorbet. Belle cuisine à tous.