Comment cuisiner le cresson autrement qu’en soupe ou en velouté ?

Cuisiné principalement en soupe, le cresson a un goût subtil et poivré qui permet d’agrémenter bien plus de plats qu’on ne l’imagine. France Bleu vous propose des recettes à faire avec ce délicieux légume qui possède des vertus pour la santé.

Cuit ou cru, le cresson est un légume savoureux qui peut se cuisiner de plusieurs sortes. Majoritairement connu pour faire de bonnes soupes ou de belles salades, son goût piquant lui permet aussi d’être utilisé en sauce ou en accompagnement pour des plats à base de produits de la mer. Une multitude de recettes au cresson existent pour se régaler, et France Bleu vous propose de découvrir les meilleures d’entre elles !

A écouter aussi – Le cresson de fontaine : un légume aux qualités gustatives, mais pas seulement !

Le cresson de fontaine est riche en vitamines A, B, C et K © Getty - Melanie Hobson / EyeEm

En salade ou en potage : les bienfaits du cresson

“L’avantage du cresson c’est qu’on peut en trouver toute l’année, et il a des caractéristiques nutritionnelles très intéressante !” Découvrez lesquelles en écoutant Aurélie Menut, conseillère en nutrition, sur France bleu Creuse . D'abord cultivé en France au 19e siècle puis oublié pendant quelques années, ce légume refait surface sur les étals du marché. On trouve deux types de cresson dans le commerce : le cresson de fontaine et le cresson alénois. Ce dernier n’est pas aquatique et a un goût amer et “moins puissant” comme le précise Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire à France Bleu Limousin. Tandis que le cresson de fontaine est cultivé dans des cressonnières.

A écouter aussi - A la découverte du cresson de fontaine : tout savoir sur la culture de cette plante.

Les feuilles ainsi que les tiges du cresson se cuisinent. © Getty - © Westend61

Notre sélection de recette certifiée France Bleu

Régine vous montre comment faire plaisir à des enfants en leur préparant une soupe toute verte. Une classe de CP aide la chroniqueuse de France Bleu Limousin à préparer ce velouté et s’en lèche les babines. Une recette à reproduire dans sa cuisine !

Grande amatrice de cresson, Régine partage aussi sur France Bleu Creuse sa recette de pâté de foie d’agneau ou de veau au cresson. Un mariage de goûts appétissant et qui promet de bons repas.

A écouter aussi - La recette de la cressonnière aux crevettes pour mettre le cresson en vedette

La cheffe Catherine Delacoute, propriétaire et chef du restaurant Le Lancelot à Chilleurs aux bois, partage sa recette avec du cresson sur France Bleu Orléans et donne quelques astuces pour cuisiner le poisson. Le cresson s'associe très bien à la truite et aux fruits de mer. Pour ce plat, vous ajoutez de la bière et du miel et à table !

Chef à domicile à Orléans, Gaëtan Marchand explique sur France Bleu Orléans comment bien faire rôtir son carré d’agneau dans du beurre pour préparer un bon petit plat avec du cresson blanchi. En plus de donner des astuces pour préparer un coulis de cresson bien lisse, il prépare un gratin dauphinois au navet qui se mariera parfaitement avec tous ces ingrédients.

A écouter aussi - Les cressonnières de la famille Rimetz dans le Pas-de-Calais produisent du cresson toute l’année depuis 1930.