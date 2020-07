Cinq conseils pour réussir son poisson au barbecue avec Héléna, commerçante à Caen

Héléna Fériaud, la gérante de la poissonnerie et son équipe Anaïs Desclais et Jean-Michel Lemarchand

"Mon poisson est trop sec", cette phrase vous ne la prononcerez plus après avoir lu les conseils d'Héléna Fériaud, gérante de la Poissonnerie Moderne à Caen.

Huile d'olive ou marinade

Pas de secret pour Héléna Fériaud, il faut "badigeonner son poisson d'huile d'olive" pour bien le cuire avec quelques aromates dessus. Autre alternative, une marinade. En fonction de vos goûts, mettez de l'huile d'olives avec des herbes, du curry ou même du paprika.

Une cuisson très rapide

Attention, au barbecue comme au four, le poisson cuit très vite. Avec une bonne braise, quelques minutes de chaque côté en fonction de la taille du poisson et le tour est joué ! "Il faut qu'il soit mi-cuit, c'est là qu'il est très bon".

Comment bien choisir son poisson ?

En allant, chez un bon poissonnier bien-sûr, mais vous pouvez tout de même faire attention à quelques détails. " Il faut qu'il soit bien brillant, bien ferme avec un œil pétillant." Et si le maquereau ou la sardine sont éventrés, passez votre chemin.

L'étal de la Poissonnerie Moderne a de quoi donner envie de manger du poisson au barbecue. © Radio France - Mathilde Warda

Pour quel budget ?

Il y en a pour tous les budgets ! Si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, privilégiez la sardine ou le maquereau à moins de dix euros le kilo. Comptez vingt euros le kilo pour une dorade ou encore trente euros pour le kilo de thon ou de cabillaud.

Le conseil du jour

Héléna Fériaud conseille de tester la dorade au barbecue, et pour cela, rien de plus simple. "Vous la faites préparer par votre poissonnier. Laissez -la entière. Je la badigeonne d'huile d'olive avec un peu d'ail, sur une bonne braise à peine dix minutes d'un côté et de l'autre. Il n'y a plus qu'à manger !" Pour accompagner la dorade, vous pouvez faire une petite sauce ou mettre du citron et "une bonne salade ou du riz en fonction de la température et des envies".