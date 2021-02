Comment faire des Snickers® maison ? La recette de cette confiserie addictive

Fan de Snickers® cette friandise addictive au chocolat et caramel, cette vidéo est faite pour vous. Cette barre chocolatée n'est pas compliquée à faire et les ingrédients sont simples et sains : du beurre, de la farine, du chocolat, de l'huile de pépins de raisin, du sucre et des cacahuètes.

Les ingrédients de la recette de Snickers®:

Pour le biscuit :

300 g de farine

200 g de beurre

100 g de sucre

Pour le caramel au beurre salé :

180 g de sucre

110 g de beurre demi-sel

2 feuilles de gélatine

210 g de crème à 35 % de mg

Pour le chocolat :

200 g chocolat au lait

20 g d’huile de pépin de raisin

Et quelques cacahuètes salées.

Recette de Snickers® maison de Yannick

