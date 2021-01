Comment faire manger de la soupe aux enfants ?

Pas simple de faire manger de la soupe aux enfants. Pourtant, voici quelques ingrédients et astuces qui suffisent pour y arriver.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec essaie de faire manger de la soupe à ses enfants. Son invité est Julien Ponceblanc, fondateur de la marque de soupes Greenshoot. Il nous dévoile quelques astuces à retrouver dans son livre "Journal d’un amoureux des soupes".

Savoir adapter ses soupes aux enfants

Les enfants n'aiment pas les ingrédients trop relevés ou acides. On évite donc les épices et les légumes comme les courgettes ou les haricots.

"On va plutôt choisir pour eux des ingrédients plus ronds en bouche comme la patate douce ou le petit pois" conseille Julien Ponceblanc. De la même façon, on évite la crème fraîche pour adoucir une soupe, elle peut donner un petit côté aigre à la préparation. Pour gagner en douceur, on lui préfère le mascarpone dont le goût est plus doux et sucré.

La soupe minute de Julien Ponceblanc

Il faut moins de vingt minutes pour réaliser cette soupe de carottes toute simple, proposée par Julien Ponceblanc. Il suffit de faire cuire ses carottes une vingtaine de minutes dans l'eau. On y ajoute un trait de lait de coco et de la coriandre avant de mixer l'ensemble pour obtenir un mélange savoureux et simple à mettre en place.

La soupe du parent idéal

La soupe du parent idéal, c'est le petit nom que donne Julien Ponceblanc à ce gaspacho réunissant tomates, ricotta et fraises. Cette recette suscite la curiosité des enfants dès qu'ils entendent parler de fraises dans une recette de soupe. De plus, aucune chance de se brûler car il s'agit d'une soupe froide.