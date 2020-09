Comment faire un gratin dauphinois onctueux et doré ?

Le gratin dauphinois est un plat familial à base de pommes de terre et de lait, un classique de la cuisine française. Sa recette nécessite peu d'ingrédients. Pour réussir ce plat économique et obtenir un gratin dauphinois doré et fondant à souhait, suivez les conseils de Yannick.

On va se coucher moins bête : petites infos sur le gratin dauphinois

Ce plat est originaire du Dauphiné, ancienne province française située dans le quart sud-est de la France.

Il n'y a ni fromage ni œufs dans le gratin dauphinois.

Pour réussir un gratin, il est conseillé d'utiliser des pommes de terre qui tiennent bien à la cuisson, des pommes de terre à chair plutôt ferme, comme la Charlotte, la Monalisa ou la Belle de Fontenay.

Un gratin fondant et doré à la sortie du four - Marie-Brigitte Leflot

Les ingrédients pour faire le gratin dauphinois de Yannick :

1kg de pommes de terre

1 noix de muscade

2 gousses d'ail + un peu de beurre pour le plat

50g de beurre

1/2 litre de lait

100g de crème

Pour ce qui est de la cuisson, cuire à 150° pendant 1 heure à 1 heure 1/2 en fonction du votre four et de la taille du plat.

Pensez à préchauffer votre four ;)

IMPORTANT :

Une fois les pommes de terres épluchées et rincées, il faut les essuyer soigneusement avant de les découper et surtout NE PLUS LES LAVER après les avoir coupées car c'est l'amidon qu'elles contiennent qui sert à la liaison avec la crème et le lait.

