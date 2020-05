Comment faire un risotto bien crémeux ? Comment réussir cette spécialité italienne qui peut être servie avec des légumes, des champignons, des fruits de mer ? Suivez la recette et les conseils de Yannick.

Les ingrédients pour la recette de risotto :

250 grammes de riz à risotto

1 oignon

1 verre de vin blanc sec

1 litre de bouillon de volaille

150 grammes de parmesan

De l'huile d'olive

Sel + poivre

Quel riz choisir pour un risotto ?

Le riz à risotto est un riz italien reconnaissable à sa forme caractéristique. Le grain est rond ou ovale et la partie centrale est quasiment transparente.

Le riz à risotto est riche en amidon et donc parfaitement adapté pour obtenir un plat crémeux.

En France nous trouvons les variétés de riz Carnaroli et Arborio. Il existe en Italie le riz Vialone nano, plus petit et encore plus riche en amidon.

