Comment faire un steak végétal maison ? La recette inratable de Yannick

Comment faire un beau et bon steak végétarien, un steak 100% végétal ? Rien de plus simple : des légumes, des graines, des épices et le tour est joué. Le steak végétal de Yannick peut remplacer la viande dans un burger ou être servi avec l’accompagnement de votre choix.

Les ingrédients pour 6 à 8 steaks végétaux :

500 g de champignons de Paris

1 blanc de poireau cuit

300 g de noix de cajou

150 g de graines de tournesol décortiquées

Du piment d’Espelette

Du paprika

Sel + poivre

De l’huile d’olive pour la cuisson

Le conseil de Yannick : Utiliser des cercles permet d’obtenir des steaks plus aboutis, aussi beaux que bons.

Utiliser des cercles en inox pour des steaks aussi beaux que bons

