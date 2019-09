Commerce équitable pour ETHIQUABLE dans le Gers

Fleurance, France

Chocolat de Bolivie, café du Pérou, crème de châtaigne de l’Aveyron... ETHIQUABLE est une société qui propose du commerce équitable. Cette une entreprise qui emploie 106 salariés et soutient 77 organisations de producteurs (62 dans les pays du Sud et 15 en France). ETHIQUABLE est installée dans le Gers à Fleurance, allée du Commerce équitable ! Depuis 2003, les produits (thé, café, chocolat, biscuits, céréales, pâte à tartiner…) sont distribués dans les grandes et moyennes surfaces, en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et en Espagne. Sur chaque emballage des photos des producteurs et des détails sur leur travail. Car ETHIQUABLE est une entreprise coopérative, citoyenne et solidaire. Nous sommes au siège de l' entreprise, dans un entrepôt de 2000 mètres carrés.

Avec Rémi Roux, co-fondateur Copier

Rémi Roux © Radio France

Donner plus de sens à nos achats en payant un prix juste aux producteurs de cacao des pays du Sud ou aux producteurs de farines dans le Gers, c’est ce qu’on fait lorsque que l’on choisit des produits issus du commerce équitable. A Fleurance, dans le Gers, ETHIQUABLE est engagée dans ce commerce plus juste et travaille avec ces producteurs regroupés en coopérative que ce soit à Esmeraldas en Equateur, ou à Agen dans le Lot et Garonne.

Ethiquable-Paysans d'ici © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le commerce équitable, comment ça marche ? Des réponses avec la visite de l‘entreprise ETHIQUABLE, dans le Gers à Fleurance. Dans l’un des bureaux de l’entreprise, pause gourmande avec l'ouverture d'une tablette de chocolat bio. C’est du Bolivie, grand cru !

Christophe Eberhart Copier

Christophe Eberhart, co-fondateur d'ETHIQUABLE © Radio France

Biscuits, café, thé, chips, jus de pomme ou encore miel en version bio et commerce équitable ! Des produits qui garantissent un prix juste au producteurs qu’ils soient en France ou ailleurs dans le monde (notamment les pays du sud) c’est tout le travail et l’engagement de l’entreprise gersoise ETHIQUABLE. 50 millions de chiffre d’affaire en 2018 et une croissance qui continue. C’est une bonne nouvelle pour le commerce équitable. Nous sommes avec l’un des co-fondateurs, Rémi Roux, pour parler justement de ce commerce équitable mais aussi pour le savourer.

Dégustation de crème de châtaigne de l'Aveyron Copier

Discussion et dégustation! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Les produits de la marque ETHIQUABLE sont aussi en vente sur le site internet de l’entreprise. Sachez aussi, que l'entreprise est à l’étroit dans ses locaux actuels et du coup, un nouvel entrepôt de 5000 mètres carrés est en projet. La construction va débuter en octobre 2019.