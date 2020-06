Concombres farcis

Les concombres sont de véritables alliés car ils contiennent beaucoup d’eau (96%), alors pourquoi vouloir les faire dégorger à tout prix ? Ne serait-il pas plus judicieux d’adapter nos sauces et/ou nos recettes au fait que dès que coupés, ils vont rendre de l’eau ?

*Néanmoins pour ceux qui veulent les faire dégorger, voici une astuce : Une fois épluchés et coupés soit en gros soit en petits morceaux, les placer dans une passoire avec un peu de bicarbonate de soude (1 pincée à 3 doigts par personne), mélanger et laisser agir 5 à 10 min. Le fait de les mettre dans une passoire évite qu’ils stagnent dans leur eau salée ! Le fait d’employer du bicarbonate permet à la fois de faire sortir leur eau et les rend plus digeste.

**Les linges de cuisine ne doivent jamais être lavés avec une lessive parfumée qui alors parfumera aussi les aliments et/ou ustensiles essuyés avec. Il est préférable de les laver soit avec une lessive maison sans parfum, soit à la main avec du savon sans parfum et surtout de bien les rincer à l’eau claire.

Par personne :

½ concombre épluché

1 c à s de fromage frais

1 cornichon

1 c à s de légumes cuits

½ c à c de moutarde

Couper le concombre en tronçons de 1,5 cm ou 2 cm d’épaisseur et ôter les pépins. Si désirer le faire dégorger*. Hacher le cornichon puis dans une assiette, le mélanger avec le fromage frais jusqu’à obtenir une pâte homogène. Mixer les légumes cuits et dans une autre assiette les mélanger avec la moutarde afin d’obtenir une pâte homogène. Quelques minutes avant de servir, essuyer le concombre avec un linge**. Garnir chaque tronçon avec soit le mélange fromage frais soit légumes. Décorer et servir.

A demain, belle cuisine à tous, régine