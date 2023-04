Concours de cuisine : revisitez les œufs à l’époisses en version "street food"

Chaque cuisinier a sa propre recette. Comme tous les plats, revisiter les œufs à l’époisses en version "street food" demande de la préparation.

Vous serez accompagné de Joy-Astrid Poinsot du restaurant Chez Camille à Arnay le Duc et son mari Alexis Blanchard (champion du pâté en croûte). Joy-Astrid a participé à Top Chef en 2016 et avait su se faire remarquer par son énergie débordante. C’est un vrai personnage. Elle est pétillante et amusante en plus d’être talentueuse ! Sa cuisine est un véritable enchantement.

L'événement aura lieu le 24 mai Place François Rude à Dijon, clôture des inscriptions le 18 mai pour la sélection.

Joy-Astrid Poinsot a décroché le titre de championne du monde de l’œuf en meurette en octobre dernier au Château du Clos de Vougeot.

A vous de jouer, proposez votre recette