Confinement à la maison, pâtissons ensemble!

Confinement oblige, et vacances scolaires en prime, la bonne idée c'est la pâtisserie en famille.. Heureusement, nombreux sont les enfants qui s’intéressent à la cuisine. Aujourd'hui, petit ou grand, on découvre les astuces du pâtissier Abel Later enseignant au CFA de Boulazac.

La pâtisserie...c'est du gâteau!

Préparer de petites recettes avec les enfants , c’est une bonne façon de les occuper pendant une petite heure et à la clef, ça donne un bon goûter maison ou un gâteau pour le dessert. Isabelle Karl a invité Abel Later qui est enseignant au CFA de Boulazac en Dordogne et Maître artisan. Il nous donne astuces et recettes au micro de France Bleu Périgord et France Bleu Gironde.

Les "Sablés" du pâtissier Abel Later Copier

" Ce sont des petits sablés qu'on appelle des "Montecao"...tout le monde peut mettre la main à la pâte" Abel Later pâtissier

Les petits sablés © Getty - The Washington Post/contributeur

Ca, c'est la tuile...

Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il est question de souvenirs qui reviennent on évoque souvent les fameuses "Madeleines de Proust". Cette expression prouve qu'on a tous des souvenirs attachés à un gâteau. Souvent d'ailleurs c'était celui que nous faisait notre mère. C'est le cas de Danielle qui appelle de Périgueux pour livrer une recette héritée de sa maman.

Danielle donne sa recette des "Tuiles aux cheveux d'anges" Copier

"Moi maman me faisait des tuiles aux cheveux d'ange..." Danielle de Périgueux

Tuiles © Getty - The Washington Post/contributeur

Si par hasard il vous reste des oeufs et que vous êtes amateurs de noix de coco , Abel Later vous propose la recette de congolais ou rochers à la noix de coco. Une texture moelleuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur.

Rocher Coco Copier