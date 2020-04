Confinement : des pommes, des poires et...Chef Jésus Hurtado

Crues ou cuites, pelées ou entières, associées à d’autres fruits et d’autres saveurs, les pommes et les poires se cuisinent selon vos goûts. Avec quelques gestes simples, régalez vos proches ! Pour nous y aider Isabelle Wagner est en compagnie de Chef Jésus. On cuisine ensemble sur France Bleu.

La pomme se marie avec énormément d'aliments salés : charcuteries, volailles et poissons, fromages, crudités et salades variées. Elle accompagne aussi à merveille les noix et oléagineux (en salades salées ou sucrées). On la mange traditionnellement avec du boudin (noir ou blanc). Elle se prête bien aux compotes (avec du coing notamment) et aux tartes. Parmi ces tartes , la plus célèbre est sans doute la fameuse tarte Tatin. Et bien selon Chef Jésus, si la tarte aux pommes version Tatin est excellente , il en va de même pour la tarte aux poires Tatin. Le tout au micro France Bleu d'Isabelle Wagner.

"On va prendre des poires avec une chair bien granuleuse et pour une fois je vais vous demander de prendre des fruits pas trop mûrs" Chef Jésus Hurtado

Tarte Tatin aux poires © Getty - Ben Monk

Durant toute cette période de crise du Covid-19, les producteurs et cultivateurs de Gironde et de Dordogne ont du mal à retrouver le chemin des consommateurs et vice et versa. les initiatives se multiplient pourtant comme la mise en place de diverses plateformes mais il faut le temps de s'adapter et de s'y retrouver dans cet amas d'informations. S'inscrire sur telle plateforme plutôt que telle autre, c'est le problème vécu par Nathalie Ducourneau du Château Vincent qui produit du vin , des pommes et du jus de pomme.

"On a quand même six variétés dans notre verger. c'est des pommes qui sont croquantes, juteuses, parfois douces ou acidulées selon les variétés" Nathalie Ducourneau du Château Vincent à St Vincent de Paul en Gironde

Jus de pomme © Getty - Image source

SAprès avoir découvert la tarte aux poires Tatin selon le Girondin Chef Jésus, direction Périgueux, pour y retrouver le chef Romain Sauvage du restaurant Hercule Poirot. En temps normal le chef Romain Sauvage vous propose une cuisine traditionnelle et gourmande avec des spécialités du terroir respectant la qualité des produits et leur saison. Aujourd'hui il a dû déserter son restaurant et ses fourneaux, mais ça ne l'empêche pas de nous livrer sa recette du jour , "un magret de canard avec des pommes confites au cidre".

,"Chef Romain avant de nous livrer votre recette, comment vivez vous ce confinement ? " Isabelle Wagner de France Bleu Gironde

Magret de canard aux pommes © Getty - Zandeck Lukasz

Bon confinement et bon appétit!