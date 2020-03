Confinement, on garde le lien avec nos cultivateurs. Vedette du jour : l'asperge

Blanche, violette ou verte, l'asperge provient d'une même variété, l'asparagus officinalis. Seuls diffèrent le mode de culture et les techniques de protection de la lumière : par buttage et paillage pour les blanches (qui ne sont pas sorties de terre), à l'air libre d'abord violettes puis vertes sous l'action chlorophyllienne du soleil. L'asperge verte sauvage est, elle, reconnaissable à sa fine tige. Dans les sous-bois font leur apparition les "aspergettes", dont la pointe ressemble à un "petit épi de blé". On en parle avec Isabelle Wagner et Chef Jésus.

Il faut retrouver le lien avec nos cultivateurs, nos producteurs locaux

Laurent Hulot est producteur d'asperges dans le Médoc. Comme pratiquement tous les cultivateurs il subit les effets ravageurs du Covid-10, avec la perte de circuits de distributions traditionnels.

"Elles poussent dans des sables noirs , qui sont très organiques et qui leur donnent un coté sucré très prononcé" Laurent Hulot producteur d'asperges dans le Médoc

Mille façons de préparer l'asperge

Dès lors qu'il est question d'asperges, chacun à sa façon des les déguster de les préparer. L'époque étant au confinement et aux échanges entre générations, Chef Jésus vous propose aujourd'hui un flan aux asperges, à faire bien sûr avec les enfants.

Flan aux asperges © Radio France - France Bleu

Dans "On cuisine ensemble" sur France Bleu , avec Isabelle Wagner et Chef Jésus, toutes les suggestions sont les bienvenues , y compris celles de collègues et camarades comme celles du Chef Paul Gouzien du restaurant "La belle saison" situé Rive droite sur les bords de Garonne à bordeaux.

"Moi, pour ma fille j'ai marié l'asperge et la fraise, une façon de préparer l'asperge cachée sous un dessert" le Chef Paul Gouzien du restaurant "La belle saison"