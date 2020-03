Confinement : la blogueuse culinaire Anne Lataillade fait les fonds de placard et c'est bon!

Coronavirus et confinement obligent, les Français ont à passer beaucoup de temps à leur domicile. Un temps en famille, en duo ou en solo qui permet d'imaginer d'une autre façon les tâches qui rythment habituellement la vie de tous les jours. Avec autant de déjeuners et de dîners à la maison en perspective, c’est l’occasion de tenter de nouvelles choses en cuisine.

Cuisinez malin , que faire avec une boîte de sardine ?

En ces temps de confinement il est important de rythmer la journée et de bien conserver le rituel des repas . On peut faire des recettes faciles avec ce que l'on trouve le plus souvent sur nos étagères à l'image d'une boîte de sardines par exemple. Anne Lataillade du blog "Papilles et pupilles" nous livre ses astuces et ses recettes ultra simples, au micro France Bleu de Nicolas Fauveau.

Deux recettes simples à base de sardine Copier

"Vous cuisez vos pommes de terre à la vapeur, faites un trou au milieu, rajoutez la sardine écrasée, salez, poivrez , un peu de fromage à gratiner et c'est top" Anne Lataillade

Pommes de terre fourrées à la sardine ou tournée de crêpes pour se distraire tout en se régalant, tous les moyens sont bons pour associer les enfants à la préparation de ces repas.

Dominique évoque un vieux souvenir : la croustade aux champignons Copier

"C'est une recette que j'ai apprise en classe de 6ème car nous avions des cours de cuisine à l'époque" Dominique de Mussidan (Dordogne)

Faire ses courses sur un marché en respectant scrupuleusement les gestes barrière

Alors que plusieurs marchés alimentaires en extérieur drainent toujours de nombreux consommateurs, (parfois avec des clients qui font des petits écarts en matière de gestes barrière) , une partie de la communauté scientifique dit qu'il faut maintenir ces marchés car il y aurait "moins de risques de contamination que dans d’autres types de commerces" . L'idée est bien sûr de continuer à être d'une extreme prudence , à l'image d'Akim, rôtisseur sur le marché de Périgueux, Place du Coderc.

Faire ses courses sur un marché , sous certaines conditions Copier

"J'ai entouré mon banc de plastiques et je n'ai aucun contact avec mon client, y compris au moment de rendre la monnaie" Akim de Périgueux

Pour donner le sourire et surtout des idées pour cuisiner simplement (et avec les plus jeunes), les chefs souvent très connus postent régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Au programme : gourmandise, astuces et surtout réconfort pour avancer dans cette période particulière. C'est ce que fait la landaise Hélène Darroze par exemple.