Confinement : prenons une bouffée d'air pur et des plantes sauvages comestibles

Consommer des plantes sauvages, loin d’être une mode, propose une nouvelle relation de l’homme aux végétaux. On découvre les vertus des plantes, leurs utilisations traditionnelles, leur histoire, leur lieu de vie, leur toxicité parfois. Isabelle Wagner et Chef Jésus nous éclairent sur la question.

Cuisiner les plantes sauvages comestibles est un grand plaisir des sens. Il suffit d’y goûter une fois pour découvrir des saveurs inédites. Poivrées, sucrées, amères, vanillées, mentholées, l’éventail des saveurs et des parfums est immense et séduit de plus en plus les gastronomes. Dans "On cuisine ensemble", sur France Bleu , Isabelle Wagner et Chef Jésus nous offrent une bouffée d'oxygène, l'occasion d'oublier le confinement en nous parlant des plantes comestibles, sans oublier de les cuisiner bien sûr.

Offrir des pâquerettes...mais en sirop !

Sirop de paquerette © Getty - Bildagentur-on live/contributeur

Le sirop de pâquerettes selon Chef Jésus Copier

"Avec 250 grammes de fleurs on utilise uniquement le bouton jaune de la pâquerette" Chef Jésus Hurtado en Gironde

Des centaines de plantes sauvages comestibles nous entourent et il suffit de se baisser pour les ramasser. Cet univers végétal représente une source d’aliments sains et savoureux, un véritable garde-manger. C’est aussi une mine d’éléments nutritionnels car les plantes sauvages renferment en quantité étonnante toutes les vitamines, les sels minéraux, oligo-éléments et antioxydants dont notre corps a besoin. Laurence Dessimoulie est une grande connaisseuse de ces plantes. Elle sortira un ouvrage à l'automne prochain, aux Editions Sud-Ouest, de l'Agenda 2021 "Glanages sauvages et confidences d'usage". Pour l'heure, et en lien avec le Covid-19 et la santé de nos bronches, elle nous dit tout le bien qu'elle pense du "lierre terrestre".

Découvrir les vertus du Lierre terrestre Copier

Lierre terrestre © Radio France - France Bleu

Attention aux plantes sauvages toxiques

Beaucoup de plantes sauvages sont menacées et/ou protégées. On peut les cueillir mais il ne faut surtout pas les prélever dans la nature. Les empoisonnements concernant les plantes sauvages sont assez rares, même si le risque est réel. En fait, peu de végétaux s’avèrent vraiment dangereux. Il faut toutefois être capable de les identifier et d’en connaître les usages. (plantes toxiques). Parmi les plantes qui pourraient inquiéter au prétexte qu'elles piquent quand on les ramasse sans gants il y a les orties et pourtant c'est une plante délicieuse qui permet bien des préparations.

Laurence et son pesto aux orties Copier

"Il faut de 50 à 60 grammes de feuilles d'orties...et ça picote pas sur la langue" Laurence de Saint Nathalène en Dordogne

Pesto © Getty - REDA&CO / Contributeur

Bon confinement et bon appétit!