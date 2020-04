Parmi les ingrédients ou aliments que l'on trouve le plus souvent au fond de nos placards , 3 incontournables qui font partie de nos vies et qui viennent rythmer nos journées , le thé le café et le chocolat. Un tiercé gagnant qu'on évoque avec Isabelle Wagner et Chef Jésus.

Confinement : que faire avec 3 ingrédient de base , thé, café et chocolat

Thé , café et chocolat, trois superbes produits qui peuvent se décliner de multiples façons, que l'on peut transformer, améliorer, mélanger. Star parmi les stars , le chocolat bien sûr, une denrée qui aurait dû se retrouver à Pâques dans toutes les bonnes pâtisseries et chocolateries . Malheureusement rien n'est moins sûr .

Il y aura t-il des oeufs en chocolat pour Pâques?

Quand un chocolatier comme Thierry Lalet raconte ce qu'est le métier en ce moment au micro France Bleu d'Isabelle Wagner et Chef Jésus, il raconte ce qu'est le quotidien. A l'atelier le matin, et en livraison lui même l'après midi, puisque les boutiques sont fermées. Ironie de l'histoire, Pâques se profile à l'horizon, et c'est habituellement un moment fort de l'année.

"On a préparé Pâques depuis le mois de février. Ca représente en général entre 15 et 20% du chiffre d'affaire annuel" Thierry Lalet Chocolatier à Bordeaux

Lapins en chocolat © Getty - Jenny Dettrick

En attendant de nous faire livrer les oeufs de Pâques en chocolat, et les lapins qui vont avec, il y a mille façon d'accommoder ou de transformer ce chocolat. La plus simple et c'est aussi celle qui ravir vos enfants et petits enfants c'est celle qui consiste a fabriquer une pâte a tartiner.

"Et en plus aujourd'hui c'est mercredi , avec les enfants c'est très facile à faire" Myriam d'Ambares et Lagrave

Pâte à tartiner © Getty - borakkarademir

Le chocolat à l'honneur, on n'oublie pas café et thé qui ne sont pas seulement des boosters de tonus en cours de journée mais des parfums à utiliser de diverse manières dans la cuisine. Par exemple , on peut faire une sauce au thé rouge à la façon de Chef Jésus.

