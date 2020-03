Confinement : tout ce que l'on peut faire soi même en cuisine!

En période de confinement, les commerces jugés indispensables sont toujours ouverts, notamment les supermarchés, les boucheries, les primeurs et les boulangeries. Mais, face au temps dont ils disposent désormais, certains Français ont décidé de se mettre ou remettre à la cuisine. L'aliment qui vient souvent à manquer, c'est le pain. Et si on réalisait notre pain nous même? Rien de plus simple que de faire son pain maison, c’est d’ailleurs une des recettes les plus faciles et les plus abordables qui puissent exister. Contrairement aux idées reçues, vous n’avez pas besoin de machine spéciale pour pouvoir concocter ce produit dont les Néo-Aquitains ne peuvent se passer. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà dans votre cuisine donc , découvrons la méthode d'Anne Lataillade du blog "Papilles et Pupilles"

Faire son pain soi-même et autres "ficelles"...

Un pain classique est fait de farine de blé, sel, eau et levure de boulanger, il faut savoir que suivant la farine utilisée, il vous faudra + ou – d’eau par rapport à la recette que vous utilisez. Plus votre farine sera complète et plus il faudra d’eau. Les farines sont classifiées en France avec des numéros. On part de la T45 (farine à gâteau) à la T150 (farine intégrale) en passant par la T55 (la premier prix qui convient très bien pour le pain). Donc plus vous allez vers la 150, et plus il faudra d’eau. Plus de détails avec Anne Lataillade

Faire son pain soi-même Copier

"En fait c'est très simple , la farine elle va d'une farine très blanche comme nos farines à gâteaux à une farine complète c'est a dire avec plus de son" Anne Lataillade

Bien entendu certaines et certains n'ont pas attendu le confinement pour fabriquer leur pain eux même. A France Bleu Gironde , dans "On cuisine ensemble" Chef Jésus donne sa propre méthode pour réaliser du bon pain chez soi. Et puis vous avez vos propres astuces à partager . C'est le cas de Francine de la Teste-de-Buch.

Les bons trucs de Francine pour faire un bon pain Copier

On le sait maintenant sont fermés tous les lieux recevant du public, et qui sont «non indispensables à la vie du pays». Cela concerne les cafés, les cinémas mais aussi les restaurants. A bordeaux le restaurant "Charli et Tom" a fermé ses portes comme tous les autres restaurants. Thomas , l'un des fondateurs de "Charli et Tom" explique comment il a voulu éviter toute forme de gaspillage jusqu'au dernier moment et comment il compte essayer de survivre à cette crise du covid-19.

Comment un restaurant essaye de survivre à la crise du covid-19 Copier

"On avait du stock, du coup , le mardi au centre du Bouscat on a tout vendu à un prix dérisoire" Thomas de Bordeaux

Quand le confinement sera fini, on aura certainement appris à devenir plus autonome, à faire notamment notre pain nous même , mais on retournera voir nos boulangers, par exemple pour acheter une belle tourte paysanne du Périgord. Elle ne vous fait pas envie?