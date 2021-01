Contre vents et marées, détente et bonhomie sur le marché de Foix

Ce n'était pas une tempête, mais presque une mini-tornade. Ce vendredi 22 janvier, au matin, une perturbation venue de l'Ouest a apporté un vent fort et beaucoup de pluie. En quelques minutes, la partie du marché située sur l'allée de Vilotte, notamment en face de la mairie, a essuyé un grain qui a endommagé les tonnelles des commerçants et leurs produits. Ces producteurs et revendeurs ont dû remballer leur matériel. De l'autre côté de la vieille ville, sous la halle Saint-Volusien, d'autres commerçants ont été moins impacté. Le marché de Foix, l'un des plus importants de l'Ariège, a tout de même pu se tenir.

Frédéric Maurell, le placier du marché de Foix, nous brosse le portrait de ce moment commerçant et gourmand, et raconte ce mini-événement climatique cataclysmique. Copier

Le placier est un personnage central des marchés : il positionne les étals et fait le lien entre la mairie et les commerçants. Par son rôle, il contribue à faire vivre le terroir et l'économie locale. © Radio France - A.W.

Sur le marché de Foix, vous retrouvez tous les produits "classiques" dont vous avez besoin pour faire la cuisine, fruits, légumes, volailles, charcuterie, poissons, fromages, et de nombreux plats cuisinés. Il y a aussi, bien sûr, l'un des produits phares de la tradition culinaire française : le pain.

Laurent Festaz, boulanger pour le Fournil de Campagne, à Campagne-sur-Arize, nous parle de sa passion pour ce beau métier. Copier

Le boulanger nous présente son petit chouchou, fabriqué avec du petit épeautre. © Radio France - A.W.

Spécialités kabyles, syriennes, asiatiques, et bien entendu spécialités du Sud-Ouest, les stands de plats cuisinés ont la côte sur les marchés, et contribuent à l'ambiance olfactive en diffusant de bonnes effluves. Il y a aussi un grand classique des marchés, la rôtisserie.

Elodie et Christophe, traiteurs reconvertis provisoirement dans la rôtisserie, nous parlent de leurs viandes et du plaisir de faire les marchés. Copier

Un couple de rôtisseurs heureux qui travaille des viandes de petits producteurs ariégeois. © Radio France - A.W.

Des rôtis de qualité qui donnent faim même à la sortie du petit déjeuner ! © Radio France - A.W.

Pascal Gauthier, maraîcher bio, habitué du marché de Foix depuis une trentaine d'années, nous présente son étal. Copier