Cornichons en fête

Ils sont indispensables avec les pâtés mais nous devrions leur donner plus de place dans notre cuisine. C’est ce que je vous propose avec ces cornichons en fête, en hachis, afin de les mettre en vedette avec cette préparation simple et facile d’emploi. Une recette à essayer…absolument !

Cette préparation se conserve parfaitement puisqu’elle est préparée avec du vinaigre (le vinaigre qui conserve les cornichons !).

Ce hachis à proposer toujours avec les pâtés, les rillettes mais aussi à transformer en sauce, à associer avec du beurre pour un beurre de cornichons subtil pour le saucisson sec comme pour le saucisson cuit ou le jambon, ce hachis dans les sauces salade ou pour agrémenter les viandes chaudes comme froides, etc.

Ingrédients :

Des cornichons au vinaigre

Egoutter les cornichons mais ne pas jeter le vinaigre. Couper les cornichons en petits morceaux puis les placer dans le bol du robot et mixer jusqu’à obtenir une purée homogène. Si la préparation est trop épaisse, ajouter un peu de vinaigre et mixer à nouveau. Dans un grand saladier, mélanger ensemble les œufs, le sucre et le sel fin.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine