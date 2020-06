Coulis de baies de sureau

Si vous n’êtes pas sûrs que les baies ramassées soient des baies de sureau, demandez conseil à votre pharmacien ou à un jardinier. Les baies de sureau sont très riches en pectine. Ce coulis se conserve parfaitement en pot à condition de l’y mettre alors qu’il est bouillant et de fermer immédiatement.

Un coulis pour napper des glaces, des gâteaux, pour accompagner une compote mais aussi pour agrémenter une sauce au vin, pour accompagner un gibier, de la viande de porc et même un poisson blanc. Ce coulis peut aussi se transformer en sirop.

Du coulis à la confiture, il n’y a qu’un pas. L’opération de cuisson comme il est expliqué dans la recette doit être de 5 à 6 fois.

Ingrédients :

Baies de sureau bien mûres pesées

¾ du poids des baies en sucre en poudre

Le double du poids de sucre en eau

Laver les baies, les sécher. Chauffer une casserole « à blanc » (à vide) et y faire tomber les baies afin qu’elles éclatent, les cuire 5 min en remuant sans cesse. Ajouter le sucre, remuer, ajouter l’eau, mélanger et porter à ébullition. Eteindre, remuer et laisser reposer 1 nuit. Le lendemain, *remuer puis chauffer doucement jusqu’à atteindre l’ébullition, remuer, éteindre et laisser refroidir*. Renouveler l’opération de * à * 2 à 3 fois puis mixer. Si la texture paraît trop épaisse, il suffit d’ajouter un peu d’eau et de cuire à nouveau. Si la texture paraît trop fluide, cuire un peu plus. Mettre en pot lorsque le coulis est encore chaud et fermer le pot immédiatement.

A demain, belle cuisine à tous, régine