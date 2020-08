Courgettes, chèvre et menthe en amuse-bouche

Si le fromage est affiné il est déjà salé et donc peut être inutile de resaler.

Une recette à servir bien fraîche. Le chèvre peut être remplacé par du Bleu.

Par personne :

1 petite courgette ronde

1 c à s de fromage de chèvre (frais ou affiné selon les gouts)

½ c à c de menthe fraîche finement émincée

Sel et poivre.

Pour accompagner, quelques gressins ou croutons de pain grillés

Couper le haut de la courgette pour faire un chapeau et à l’aide d’une petite cuillère vidée l’intérieur. Si les pépins sont trop gros, les ôter ensuite mixer la chair enlevée. Ajouter le fromage et mixer à nouveau. Ajouter la menthe, le sel (si nécessaire) et le poivre et mélanger. Laisser reposer la préparation au frais au moins 30 min puis en garnir l’intérieur de la courgette, remettre le chapeau et servir bien frais.

Belle cuisine à tous, Régine