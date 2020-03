Covid-19, France Bleu 100% Solidaire, soutenons les producteurs locaux

Avec Isabelle Wagner et Chef Jésus, gros plan sur la distribution des produits de nos agriculteurs, éleveurs, producteurs de la Gironde et de la Dordogne. Les initiatives fleurissent, France Bleu 100% solidaire s'en fait l'écho, soutenons ensemble les producteurs locaux.

Pour faire face à une explosion de la demande de produits fermiers, le Drive fermier de la Chambre d’Agriculture ouvre exceptionnellement un nouveau point de retrait à Bordeaux, sur la place des Quinconces. Rendez-vous dès le vendredi 4 avril de 13 h 30 à 18 h 30.

Les agriculteurs Girondins investissent la Place des Quinconces

Il y a ceux qui ont fait de gros stocks de denrées non périssables, il y a ceux qui souhaitent continuer à manger des produits frais. Et il y a surtout ceux qui veulent soutenir l’agriculture locale, en achetant directement à des producteurs fermiers. Où peuvent-ils s’approvisionner ? Auprès du Drive fermier !

Le Drive fermier, c’est une boutique en ligne créée en 2012 par la Chambre d'agriculture de la Gironde. L’objectif : rapprocher agriculteurs et consommateurs, sans intermédiaire.

Le principe ? On passe commande avant le mercredi minuit, on vient chercher viande, légumes, fromages… le vendredi entre 13h30 et 18h30.



"En accord avec la ville de Bordeaux et son Maire, nous allons lancer un drive éphémère place des Quinconces à Bordeaux." Louis Fleury de la Chambre d'Agriculture de la Gironde

Et si on retrouvait les circuits courts !

On...au départ , c'est le groupe de volontaire autour du projet "Ecolocal", créé par Anne-Charlotte Lambert, il y a un peu plus d'un an. Ce groupe sert à répertorier tous les créateurs éco-responsables de la région. En cette crise de coronavirus, et étant confinés car n'ayant pas de métiers dit "indispensables", Ecolocal se rendre utile ! À plusieurs bénévoles, ils ont créé ce site qui veut aider les gens qui cherchent des commerces alimentaires indépendants ou producteurs de proximité chez lesquels acheter directement.

"après la Gironde et les landes , on veut créer Mangez Ecolocal Dordogne on besoin que chacun vienne s'inscrire si il le souhaite" Marie Charlotte Lambert d'Ecolocal

En Dordogne, on soutient les producteurs locaux

Les producteurs sont en capacité d’accueillir des clients dans leurs boutiques de producteurs, sur leurs exploitations via la vente directe, sur les marchés et certains assurent même des services de livraisons. Des sites en ligne permettent de trouver des producteurs au plus proche de chez vous pour acheter vos produits frais directement sur les exploitations, en boutique ou sur les marchés de plein air. N’hésitez pas à consulter ces plateformes Bienvenue à la ferme, Terre de saveur. Jean-Philippe Grangé, de la Chambre d'agriculture de Dordogne fait le point au micro d'Isabelle Wagner et Chef Jésus dans "On cuisine ensemble 100% solidaire"