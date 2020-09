Crème de butternut à la canelle

Eplucher et vider le butternut, vous le coupez en petits dès et dans une cocotte en fonte, vous faites suer un oignon ciselé dans un peu de beurre, vous rajoutez un ou deux gousses d'ail entière, du thym, du laurier pour aromatiser le beurre. Vous faites revenir vos dès de butternut, vous assaisonnez avec sel et poivre et vous mouillez à hauteur avec du fond blanc de volaille. Vous laissez cuire par absorption jusqu'à ce que le butternut soit cuit. On enlève ensuite les aromates, on mixe avec un blender, on rajoute un peu de beurre, et vous obtenez une crème de butternut. A servir dans un joli bol ou une assiette à soupe, en parsemant dessus de quelques grains de cannelle

Thony Billion le chef du restaurant les grands arbres du complexe hotelier la verte vallée à MunsterT - Yzabel chalaye

Le chef nous présente son ustensile, fétiche, un pince de dressage, très important pour déposer avec finesse les derniers produits sur un plat

