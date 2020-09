Crème de céleri et carvi / crème dessert céleri et café

Pour la crème de céleri et carvi :

Les ingrédients :

* 1 céleri rave * 1 litre de bouillon de volaille * 1càs de carvi * 25cl de crème épaisse

La recette :

On épluche le céleri, on le coupe en morceau et on le fait cuire dans 1 litre de bouillon de volaille où l'on rajoute 1 càs de carvi et on fait cuire. Puis on mixe et on rajoute les 25cl de crème épaisse. Saler et poivrer. On sert cette crème de céleri dans un bol et on l'agrémente de quelques petits croûtons au beurre

Pour la crème dessert céleri et café :

Les ingrédients pour 4 personnes :

Pour la crème anglaise, * 4 jaunes d'oeuf * 50g de sucre * 50 cl de lait * 50 gr de beurre * 1 càc de café moulu

* 1 céleri rave

La recette :

On épluche le céleri, on le coupe en petits morceaux et on le cuit dans de l'eau non salée. Quand c'est cuit, on mixe pour en faire une purée

A côté, on fait la crème anglaise avec les 4 oeufs, 50g de sucre, 50cl de lait, 50gr de beurre et le café moulu.

On prend 300g de la purée de céleri que l'on va mixer avec cette crème anglaise. On met la préparation dans des petits ramequins qu'on laisse refroidir au frigo

Bel dégustation

L'émission de ce matin avec le céleri à l'honneur est à réécouter ici