Crèmes dessert au citron pour les petits et les grands… (recette sans gluten et sans lactose)

Précieux maïs, la 3ème céréale la plus consommée dans le monde mais surtout, la céréale qui nourrit plus d’animaux que d’humains !

Eau + amidon de maïs pour réaliser un lait de maïs ainsi point de lactose pour cette recette et point de gluten non plus puisque, bien qu’étant une céréale, le maïs n’en contient pas.

Avec cette préparation, je remplis des petits pots de yaourt dont j’ai gardé les couvercles en plastique pour mieux les conserver au frais.

Pour 6 à 8 pots :

1 citron, zeste et jus prélevés

3 c à s d’amidon de maïs ou fécule de maïs

2 œufs

60 g de sucre en poudre

½ l d’eau

Mettre ensemble eau et fécule et laisser tremper au moins 1 h à T° ambiante. Dans un saladier battre les œufs avec le sucre et le zeste jusqu’à obtenir une préparation mousseuse. Ajouter le jus et battre encore.

Verser délicatement l’eau avec la fécule est devenue un lait, en prélever le plus possible et la mettre à bouillir. Incorporer le reste à la préparation œuf/sucre/citron. Ajouter un peu de « lait de maïs» chaud, mélanger puis verser toute la préparation dans le lait de maïs bouillant. Cuire 8 à 10 min en remuant sans cesse puis verser dans des pots (ou un saladier), laisser refroidir à T° ambiante avant de couvrir et de placer au frais.

A bientôt et belle cuisine à tous, régine