Des jolies fleurs féériques et pleines de mystère pour parfumer naturellement des crêpes et des fraises. Merci à dame nature et au sureau !

Crêpe et fraises aux fleurs de sureau

Les fleurs de sureau parfument généreusement les aliments avec lesquels elles sont mélangées c’est pour cela qu’il est nécessaire de les faire macérer au moins 1h voire plus. Pour récupérer les petites fleurs de sureau, il faut qu’elles soient à bonne maturité c’est à dire d’une couleur blanc/beige nacré, puis les secouer afin qu’elles tombent, si besoin les aider un peu en faisant attention de ne pas prendre les petites branchioles vertes qui peuvent apporter des désagréments intestinaux.

Tous les ingrédients doivent être à T° ambiante.

Pour ceux qui n’auraient pas de sureau, les producteurs locaux peuvent en fournir et/ou vous pouvez les remplacer par d’autres fleurs comestibles ou d’autres plantes aromatiques en moindre quantité (thym, basilic, estragon) toujours avec des fraises bien-sûr !

Par personne :

Pâte à crêpe (pour 2 crêpes)

4 c à s (50 g) de farine

1 p de sel

2 c à c de sucre en poudre

1 œuf battu

12 c à s de lait (ou +)

3 c à s de fleurs de sureau

1 c à c de beurre fondu ou d’huile

Fraises, 1 louche de fraises lavées puis équeutées

1 c à c de sucre en poudre

2 c à s de fleurs de sureau

Dans un saladier verser la farine, la remuer avec une fourchette. Ajouter les ingrédients un par un dans l’ordre énoncé et bien mélanger entre chaque. Laisser reposer la pâte au moins 1h à T° ambiante. Pendant ce temps, préparer les fraises. Les partager en 2, les placer dans un saladier avec le sucre et les fleurs de sureau et laisser macérer au moins 1h. Graisser et chauffer la crêpière, prélever 1 louche de pâte, la faire glisser sur toute la surface de la poêle. Laisser cuire jusqu’à ce que les bords commencent à dorer, retourner et cuire la seconde face. Puis déposer sur une assiette et alors que la crêpe est encore bien chaude (ou bien la faire réchauffer), dans le centre, répartir la moitié des fraises, rabattre et dessus répartir les fraises restantes et le jus qu’il reste dans le saladier.

A demain, belle cuisine à tous, régine