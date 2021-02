CRÊPES en LASAGNE

Une crêpe non sucrée, des épinards (ou blettes ou un autre légume vert) pour des lasagnes de crêpes faciles à réaliser et…délicieuses.

*« faire tomber » des épinards, de l’oseille, des feuilles vertes c’est les jeter dans une casserole chaude (chauffer à blanc) afin de les faire fondre. Les faire tomber, évite d’ajouter de l’eau.

Par personne :

1 crêpe (non sucrée)

40 feuilles d’épinard lavées, équeutées et ciselées

2 c à s de fromage (cantal, tome ou autre) coupé en tout petits morceaux ou râpé

Sel et poivre

1 c à c de beurre

Facultatif, 1 p de noix de muscade

Chauffer une casserole à blanc et y faire « tomber »* les épinards, remuer puis « couvercler » et les cuire 5 min. Bien les égoutter, saler, poivrer, ajouter la muscade et le beurre et remuer. Ajouter le fromage sur les épinards chauds, mélanger et réserver. Prélever 1 c à s d’épinards pour le décor. Partager la crêpe en 3. Sur 1 premier tiers répartir la moitié des épinards, recouvrir avec 1 second tiers, dessus répartir le reste des épinards, recouvrir avec le morceau de crêpe restant. Passer au four sans préchauffage, 10 min Th 6 (180°), décorer et servir.

Belle cuisine à tous, régine