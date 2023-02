Crêpes sucrées ou salées : il y en a pour tous les goûts !

Chaque année, le 2 février est le prétexte parfait pour manger des crêpes et se réunir afin de passer un moment convivial.

En ce début de mois, les jours commencent à rallonger, et à l’époque, la forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le soleil, le retour à la lumière et celui des beaux jours avec le printemps qui approche. La chandeleur, c’était aussi un moment très important pour les paysans, qui étaient très superstitieux. S’ils ne faisaient pas de crêpes ce jour-ci, leur récolte de blé ainsi que leurs finances seraient mauvaises pour l’année prochaine. Pour que tout se passe bien pour eux, ils retournaient la première crêpe en la jetant en l’air de la main droite, et en ayant un Louis d’or dans l’autre main. Cette crêpe était déposée sur le haut d’une armoire, jusqu’au moment des récoltes.

Découvrez notre sélection de recettes France Bleu

Pour le plus grand plaisir de vos papilles, France Bleu vous propose trois recettes de crêpes afin de régaler les plus gourmands.

Recette de crêpes traditionnelles par Stéphane Cayard, chef de la crêperie "Le Saint Malo” à Metz.

Recette de crêpes au safran flambée au rhum par Mélanie, une auditrice France Bleu Marne. Et une autre aux framboises par la cheffe Katia Gribet de Katia au Pays des Gourmands.

Recette de crêpes croustillante à la crème de fromage par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse en patrimoine culinaire et créatrice de recettes.

Les garnitures parfaites pour les crêpes :

Pour changer un peu des traditionnelles crêpes au sucre, à la pâte à tartiner ou bien à la confiture, on a une multitude d’idées pour vous !

On vous conseille de garnir vos crêpes sucrées de fruits, frais ou caramélisés. Les pommes, bananes et ananas rôtis se marieront parfaitement avec vos crêpes. Vous pouvez aussi les tartiner de miel ou de caramel au beurre salé. N’oubliez pas la pointe de gourmandise absolue : la chantilly !

Pour ce qui est de vos crêpes salées : fromages, viandes, légumes, vont venir régaler vos papilles. Pour le fromage, optez pour de l’emmental, du fromage de chèvre, du roquefort... c’est selon vos préférences. En ce qui concerne la viande, un large choix s’offre à vous : jambon cru, dés de poulet... La charcuterie, comme le chorizo ou le bacon, sont aussi les bienvenues. Pour la touche de couleur, les légumes tels que les tomates, champignons, poivrons, poireaux, seront parfaits.

Comment réussir sa crêpe party ?

La chandeleur, c’est l’occasion idéale pour organiser une crêpe party. Pour faire plaisir à vos amis ou votre famille et que tout se déroule au mieux, il est important de la préparer en amont.

Pour que tout le monde puisse se régaler, on vous conseille de disposer sur votre table, différentes recettes de pâte à crêpes. La traditionnelle, pour ceux qui y sont attachés, une autre au sarrasin, et la pâte à crêpe pour faire des crêpes suzette , par exemple. En plus, garnissez des assiettes d’accompagnements : fruits, confitures, charcuterie... Chacun pourra se préparer sa galette parfaite dans la crêpière.