CREPIA aux BLETTES

Décorer avec du radis noir est facultatif mais on peut aussi le remplacer par du navet cru râpé ou de la carotte crue râpée. Les blettes peuvent aussi être remplacées par des épinards (2 louches d’épinards lavés, équeutés et ciselés). On peut associer à cette recette d fromage, des champignons, du jambon, des noix. On peut la servir avec une belle salade bien aromatisée, etc.

Par personne :

1 c à s de farine

Sel et poivre

1 œuf

2 c à s de lait

1 feuille de blette (côte + vert) lavée et finement émincée

1 c à c de matière grasse pour la cuisson

Facultatif pour le décor1 c à s de radis noir cru râpé.

Mettre la blette dans une poêle + 1 c à s d’eau, couvrir et cuire 5 min puis égoutter et laisser refroidir. Mélanger ensemble farine, sel, poivre, œuf et lait + blette refroidie. Chauffer la matière grasse, verser la préparation. Dès que les bords commencent à crépiter, couvrir et laisser cuire 5 min. C’est prêt !

Décorer avec le radis râpé. Belle cuisine à tous, régine