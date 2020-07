Crépia aux fruitsrégine

Crépia aux fruits

Servir chaud, tiède ou froid. Une crépia qui se mange sans faim mais par simple gourmandise. Le seul problème est qu’il faut en faire beaucoup ! Il est possible d’ajouter des fleurs ou des plantes aromatiques dans la pâte.

*les fruits de saison peuvent être des pommes, des poires, des framboises, des myrtilles, des fraises, de l’ananas, des figues, des bananes… Une fois nettoyés, essuyés, épluchés si besoin, ils doivent être détaillés en petits morceaux pour remplir 2 c à s (un peu généreuses tout de même !).

Par personne :

2 c à s de fruit de saison*

4 c à s de farine de blé

1 p de sel

1 c à s de sucre

1 œuf battu

8 c à s de lait

de la matière grasse pour la cuisson

1 fleur ou 1 feuille pour le décor

Eplucher le fruit et le détailler en morceaux si besoin. Dans un saladier mettre sans les mélanger les ingrédients dans l’ordre énoncé (sauf la matière grasse !) puis remuer de manière énergique et douce à la fois en soulevant la pâte. Laisser reposer au moins 20 min afin que le fruit diffuse son arôme dans la pâte. Chauffer la poêle puis la badigeonner avec la matière grasse. Verser la pâte pour faire une grosse et épaisse crépia ou bien en petits tas pour faire des petites crépias. Baisser la flamme et cuire jusqu’à ce que les bords soient colorés. La première face est cuite, retourner et cuire la seconde. Décorer. Belle cuisine à tous, à demain, Régine