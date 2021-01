Crok'Papilles, une épicerie fine au service du terroir tarnais

Spécialités du terroir, plats cuisinés et paniers avec des produits de saison, voilà qui résume Crok Papilles, l'épicerie fine ouverte par Christophe Mardi à Albi il y a deux ans. Avec un objectif, mettre des produits locaux de qualité à la portée de ses clients.

Crok'papilles est une petite boutique située sur la bruyante avenue du colonel Teyssier à Albi. A l'intérieur, une configuration atypique donne une première idée de la volonté du patron, Christophe Mardi : être à la croisée de plusieurs chemins. Sur la gauche, des tables et des chaises, comme dans un restaurant. Sur la droite, un espace épicerie, avec divers produits du terroir local. En face, une vitrine avec du fromage et de la charcuterie. Dans le fond, une cuisine professionnelle immaculée. Crok'Papilles, ce sont diverses manières d'arriver au même résultat, le plaisir du goût avec des produits locaux et de qualité.

Une tisane de feuilles de fresne nous est servie en arrivant. Pour l'accueil, c'est un 20/20. Copier

Une partie de l'espace épicerie du magasin. © Radio France - A.W.

Derrière chaque produit, une histoire locale. C'est la volonté de Christophe, qui connaît les producteurs avec qui il travaille. Copier

Les fameux produits à base d'olive que Christophe nous présente dans le reportage. © Radio France - A.W.

En plus de l'épicerie traditionnelle, avec des spécialités du terroir en libre-service, Christophe Mardi propose un service de paniers maraîchers hebdomadaires, élaborés avec des produits locaux. Une initiative sensiblement différente de ce qui est fait en AMAP ou en drive fermier.

Crok'Papilles offre un système de paniers qui change de terroir d'une semaine à l'autre. Pour une plus grande diversité de produits et des découvertes gourmandes régulières. Copier

Les paniers sont minutieusement préparés par Christophe et l'une de ses employées, Sophie. © Radio France - A.W.

Exemple de panier pour deux personnes. © Radio France - A.W.

Avec l'épicerie et la préparation de paniers, Crok'Papilles propose une troisième manière de profiter des produits du terroir : des plats cuisinés dans l'arrière boutique.

Menu du jour et présentation des orientations culinaires du chef. De quoi mettre l'eau à la bouche... Copier

Crok'Papilles n'est pas un restaurant, mais dispose d'une cuisine professionnelle pour proposer des ateliers pour les enfants et confectionner de bons petits plats. © Radio France - A.W.

Bonus gourmand : Christophe nous présente trois produits orignaux et nouveaux. Copier