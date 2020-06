Croustillants de sardines au fromage frais

La pâte peut être préparée avec de la farine de blé dans les mêmes proportions. La pâte avec la farine de blé noir reste humide, il est important de l’utiliser immédiatement après l’avoir abaissée.

Pour des croustillants avec des sardines fraîches, cuire les sardines au préalable et ajouter ½ c à c d’huile par c à s de fromage.

Cuire les croustillants avec du beurre est idéal car le beurre est la fée du blé noir !

Par personne :

2 sardines à l’huile en boîte

5 c à s de farine de blé noir

1 c à s d’huile (des sardines)

2 c à s d’eau

Sel

+ de la farine pour le plan de travail

2 c à s rases de fromage frais

1 c à c de beurre pour la cuisson

Dans un grand saladier, mettre la farine, 2 p de sel, huile et eau et mélanger à l’aide d’une fourchette puis pétrir du bout des doigts et rassembler pour former une boule. Fariner le plan de travail, abaisser et partager en 2 rectangles de 16 sur 13cm environ. Dans le centre de chacun, déposer 1 c à s de fromage, dessus déposer 1 sardine et la recouvrir avec 1 autre c à s rase de fromage. Replier et façonner à la main soit des parallélépipèdes soit des « boules oblongues comme des patates », les presser. Faire fondre1e beurre, hors du feu faire rouler les préparations afin qu’elles s’enrobent complètement de beurre, mettre sur le feu et faire dorer voire griller pour obtenir des croustillants. Les servir chauds ou froids.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine au fromage frais