Cuisine : Comment bien réussir votre apéro ?

L'apéritif est un moment sacré pour beaucoup, un moment de convivialité et de partage avec ses amis ou sa famille. Il y'a bien entendu le traditionnel apéro avec des chips et de cacahuètes, mais vous pouvez aussi laisser place à votre imagination pour des créations gourmandes. Voici quelques idées.

Pendant le confinement les apéros ont quelques peu changer des traditionnels soirée entre amis ou en famille autour de la table basse. Les réseaux sociaux ont été favorisés pour continuer d'échanger et de partager un moment convivial. A partir de ce lundi 11 mai, les apéro pourront reprendre (par petit groupe), avec peut-être vos créations maison. Béatrice Pene du blog culinaire "assiette et compagnie" vous conseille de dresser une table coloré et de réfléchir aussi aux ustensiles utilisé. Prévoyez des ramequins, des petites tasses, une belle planche à découper et laisser place à votre imagination.

L'apéro des chefs directement chez vous

Cédric Bechade, chef étoilé de l'auberge Basque à St Pée sur Nivelle vous propose à partir du 15 mai prochain des brunchs gastronomiques à 35 € avec des créations gourmandes exclusivement réalisé avec des produits locaux et de saison. Vous pourrez commander directement votre prochain brunch dès le 15 mai depuis le site internet de l'auberge Basque.

Sabrina Serrato de l'établissement "Chez Scott" à Biarritz vous propose des box apéros réalisé avec des produits frais, locaux et de saison. Vous pourrez choisir votre prochain apéro parmi les 6 proposés. Une fois la box récupérer vous n'avez plus qu'a la déguster.

Vous pourrez choisir la box "Retour de la Truite de Banka" pour 40€, celle-ci est composé de 24 pièces et 6 variétés différentes parmi :

Un Tartare de Truite de Banka à la feuille de moutarde

Une panacotta fenouil et truite de Banka fumée

Des rillettes de truite de Banka aux zestes de citron

Un mini-club à la truite de Banka fumée

Un maki Truite de Banka et Avocat

Un Petit Wrap en duo légumes bio de Bastelica et Truite de Banka

Les végétariens auront aussi de quoi se faire plaisir avec une box leur étant intégralement dédiés. Pour 25€ vous pourrez découvrir des produits locaux déclinés en 24 bouchées :

Un guacamole d'Avocat à la coriandre

Un caviar d’aubergine au Cumin

Un concassée de tomates au Pistou d’Ail des Ours

Un crémeux d’Asperges au Cerfeuil

Un petit wrap de légumes et jeune roquette

Une mousseline d’Artichaut aux herbes

Dans les prochains jours, vous pourrez découvrir de nouvelles box toujours aussi gourmandes. Vous pouvez commander les produits directement sur le site du restaurant "Chez Scott" à Biarritz, la veille pour le lendemain.

La recette du chef

Cédric Béchade vous propose une recette de gâteau basque revisité :