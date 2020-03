On cuisine ensemble 100 % solidaire

Chaque matin sur France Bleu, on cuisine ensemble de 10h à 11h, tout ce weekend c'est avec le Chef Philippe Mesuron, un habitué de la maison France Bleu, il a participé en 2010 à l'émission Masterchef sur M6, il a été attaché de presse dans le monde du Show-business pendant près de 20 ans, il a travaillé avec Philippe Bouvard ou encore Stone & Charden. Il en a gardé une "gouaille" indéniable.

Il présente également une chronique culinaire chez nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine dans l'émission "Ensemble, c'est mieux"

Philippe Mesuron et les bons produits de chez nous - Photo Joss Den Held

Ambassadeur du foie gras en Périgord, il se souvient de sa grand-mère : « ma mamie Berthe, je la voyais élever ses oies et être fière de ses foies gras. Il y avait des méthodes à l'ancienne et de l'affection. J'étais minot, c'était merveilleux ! » de ces souvenirs d'enfance dans le Périgord, est née cette passion pour la cuisine, d'ailleurs, il le dit lui même : « tout me vient de mes grands-mères, j'ai l'amour du terroir, je suis un vrai Périgourdin, back to basics ! ».

Le foie gras façon Philippe Mesuron - Philippe Mesuron

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec les recettes de foie gras de Philippe Mesuron, je vous invite à vous procurer aux éditions Albin Michel son livre : "Le foie gras dans tous ses états" https://www.albin-michel.fr/ouvrages/le-foie-gras-dans-tous-ses-etats-9782226241689

On cuisine ensemble sur France Bleu avec Philippe Mesuron et Chriss de Bordeaux Copier

Et justement, quand il est question de foie gras, Philippe Mesuron n'en loupe pas une miette et ce matin, c'est Chriss” auditrice Bordelaise d'origine Périgourdine qui nous a contacté pour nous proposer une belle idée pour accompagner le foie gras ..

Nous avons tous mangé du foie gras accompagné d’un bon petit Monbazillac ou d’un Château Baret appellation Pessac Léognan *, mais toujours avec du pain grillé, des toasts de pain de mie ou briochés, du pain d’épices .. et si aujourd’hui, on essayait avec des chaussons aux truffes ? *(A consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

C’est ce que nous a proposé ce matin “Chriss” de Bordeaux et le chef Philippe Mesuron, en bon ambassadeur du foie gras du Périgord, n'a pas manqué de nous rappeler que pour bien choisir son foie gras, il faut déjà qu'il soit IGP, c'est un signe d'identification de l'Union européenne qui désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production et l'acheter chez nos producteurs

Foie Gras et magrets de canard farcis au foie gras © Radio France - Franck Daumas

CHAUSSONS AUX TRUFFES / Les ingrédients

Une pâte feuilletée

brisure de truffe

Ventrèche

2 œufs

Bonne appétit !!