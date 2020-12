Noire ou blanche, la truffe est LE produit qui sublime vos plats en cette période de fêtes ! Pour mieux la connaitre et la cuisiner, Bernard DUC-MAUGE de la Maison de la Truffe du Tricastin et Olivier SAMIN, chef du Carré d'Aléthius à Charmes-sur-Rhône, seront avec nous entre 10h et 11h demain matin. Vos questions et recettes au 04 75 40 10 10... ;)