On cuisine ensemble : les marchés de producteurs locaux.

Volailles, foie gras, truffes... nos producteurs locaux se mettent en 4 à l'approche des fêtes pour vous proposer leurs meilleurs produits. On en parlera demain entre 10h et 11h avec Christelle CAILLET, hélicicultrice, et ses confrères producteurs. Vous aussi connaissez un marché qui va avoir lieu dans les prochains jours : dites-le nous dès demain au 04 75 40 10 10. ;)