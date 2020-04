Le poulet se cuisine en sauce, rôti, découpé ou entier. Dans la longue liste des recettes citons, entre autres, la Fricassée de poulet fermier aux morilles ou le Poulet au curry. C'est donc bien sûr qu'une petite partie de ce que l'on peut faire qu'abordent aujourd'hui Isabelle Wagner et Chef Jésus

On cuisine ensemble : Isabelle Wagner, Chef Jésus...et un poulet

Les circuits courts à l'honneur

Avec la crise du Covid-19 et le confinement beaucoup d'éleveurs Girondins ou Périgourdins souffrent. L'absence de points de vente se faire sentir. Certains s 'en sortent mieux que d'autres et comme une petite note d'optimisme est parfois nécessaire c'est bien de découvrir comment Sacha Lacour Arjeau qui dirige l'élevage des Barthes à Camarsac résiste. L’élevage des Barthes est situé à Camarsac, en plein coeur de l’Entre-deux-Mer (Gironde). L’exploitation de 7 hectares a été reprise au début de l’année 2017 par le jeune Sacha, Jeune Agriculteur passionné de nature, il s’est lancé dans cette aventure après son baccalauréat agricole avec une ambition : pouvoir allier qualité et bien-être animal. C'est peut-être son exigence qui fait qu'aujourd'hui, en pleine crise, ses clients lui sont fidèles.

"Depuis trois semaines on a essayé de trouver une organisation pour commercialiser nos produits avec une mobilisation des particuliers sur la ferme, avec beaucoup de demandes" Sacha Lacour Arjeau éleveur de volailles à Camarsac

Mille façons de préparer un poulet

Un poulet en croute de sel, aromatisé au thym et au citron, ou à l'épice de votre choix (mélangé au sel), cuit à l'étouffé. Pour ne pas perdre le meilleur, des pommes de terre grenaille, carottes , oignons, morceaux de pain entourent la volaille durant la cuisson et récupèrent une bonne partie du jus , c'est en gros la recette gourmande de Chef Jésus. Plaisir de la dégustation partagé avec une peu d'avance par Isabelle Wagner sur France Bleu.

Poulet en croute de sel - France Bleu

Si l'émission s'intitule "On cuisine ensemble" c'est bien entendu parce que vous êtes aussi les premiers contributeurs. A l'image d'Evelyne qui habite Excideuil en Dordogne et qui livre ici sa recette de poulet volée à un grand chef.

Poulet roti © Getty - Tom Williams / Contributeur

Bon confinement et bon appétit!