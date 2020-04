Le gigot pascal, les œufs, les asperges, les légumes de printemps ou les chocolats de Pâques... Autant d'ingrédients traditionnels utilisés pour les recettes de Pâques ! Isabelle Wagner et Chef Jésus reviennent sur ces traditions et vous font quelques suggestions dans "On cuisine ensemble".

On cuisine ensemble : Isabelle Wagner et Chef Jésus, la cuisine de Pâques

La fête de Pâques est l'occasion de fêter la gourmandise sous de nombreuses formes... C'est le début du Printemps, la pleine saison de l'agneau, des légumes nouveaux et de nombreuses recettes traditionnelles ont été conçues pour célébrer cette journée. Dans de nombreuses régions de France, on déguste en entrée le pâté de Pâques farci au choix de viande de veau, de lapin, de porc, d'épinards, de blettes, d'oeufs durs etc. Chef Jésus vous livre sa recette sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord dans "On cuisine ensemble".

Le pâté de Pâques selon chef Jésus Hurtado Copier

Pâté de Pâques - France Bleu

Pâques signifie bien sûr l’arrivée des cloches, mais c’est également le retour des beaux jours… et des asperges ! La saison de ces petits légumes ne dure pas bien longtemps, d’avril à juin. Pâques est donc le moment idéal pour en profiter et pour les déguster dans de succulentes recettes. Les asperges vertes ou les asperges blanches constitueront une belle entrée pour votre déjeuner pascal. Pour en témoigner c'est Françoise de "La Coquille" en Gironde qui nous donne une recette héritée de sa maman.

Des asperges et des oeufs Copier

Asperges de saison © Getty - Ulstein Bild / Contributeur

Que ce soit le gigot, l'épaule, le carré ou encore le sauté d'agneau il y a de multiples façons de préparer l'agneau l'agneau pour un menu de Pâques traditionnel ou plus original. L'agneau est symbole des vertus de douceur, d'innocence et de bonté. Il représente le souvenir du Christ et de son sacrifice sur la croix et c'est pourquoi les chrétiens le dégustent à Pâques. On cuisine par tradition en particulier sa partie la plus noble, le gigot, mais vous pouvez aussi préparer d'autres morceaux. Le carré, l'épaule ou encore le filet de l’animal sont aussi bien délicieux. Le Bien nommé Chef jésus reprend à son compte cette tradition et nous confie sa recette personnelle.

Agneau de Pâques Copier

Agneau de Pâques © Getty - Ulstein Bild/Contributeur

Bon appétit et bonnes fêtes de Pâques!