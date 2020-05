On cuisine ensemble...la cuisine Sud-Américaine!

Savoureuse, variée et originale, la cuisine sud-américaine est une cuisine traditionnelle issue du Pérou, du Brésil, du Venezuela, ou encore du Chili. Véritable invitation au voyage, elle enivre les papilles de ses couleurs et de ses saveurs.On l'évoque avec Isabelle Wagner et Chef Jésus.

Le mole poblano est une spécialité culinaire mexicaine, peut-être originaire de l'État de Puebla. La légende veut généralement que cela vienne du couvent de Santa Martha dans la ville de Puebla. Cette sauce est en fait une recette précolombienne d'où l'utilisation de nombreux ingrédients locaux avec l'adjonction au fil du temps de nouveaux ingrédients venus d'autres continents, tels que la cannelle et les graines de sésame.

Le poulet au chocolat à la Mexicaine

Le chef Jésus Hurtado a deux grandes qualités: Il cuisine formidablement bien et il parle couramment l'espagnol contrairement à sa comparse Isabelle Wagner qui prononce "Pollo" ( poulet en espagnol) comme si elle parlait de son meilleur pote Paulo ! Bref au-delà des fou rires que provoquent parfois un accent approximatif, Chef Jésus s'intéresse à la cuisine mexicaine et à ce fameux poulet au chocolat! C'est bien entendu sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

"Vous le faites revenir dans une cocotte, et puis après on va s'occuper de la sauce, et après arrive le cacao..." Chef jésus Hurtado de Bordeaux

Poulet Au chocolat © Getty - The washington Post /contributeur

Le Tupaq de Sébastian Delgado

Le Tupac est un restaurant Péruvien situé 8 rue de la place de la ferme Richemont à Bordeaux. Depuis le démarrage de la crise Covid-19 , le restaurant a lancé l'initiative TUPAQ solidaire. Ils fournissent des repas pour le personnel soignant du 7 aile 1 du CHU Pellegrin. Sébastian Delgado évoque la nouvelle vie du Tupaq au micro d'Isabelle Wagner et de Chef Jésus.

" Le pollo à la brasa c'est le plat le plus connu du Pérou après le céviche, poulet qu'on fait mariner pendant 24h" Sébastian Delgado du Tupaq à Bordeaux

Francisco Guichard du Buenavida à Bordeaux

Le Buenavida s'est installé au 42 rue des des Trois Conils. Comptoir surmonté d'écailles rouge vif, murs peints d'un magnifique vert , logo rappelant l'art aztèque, dès le seuil franchi, on embarque illico pour une quête gustative au coeur de l'amérique du Sud ! Entre son Chili natal, l'Andalousie et la Californie, Francisco a écumé le monde. C'est il y a quelques années qu'il largue les amarres à Bordeaux. Le cocktail de sa réussite: une cuisine de qualité, mêlée à son amour des voyages et de la musique. Pour l'heure, de voyages il n'en n'est pas question, c'est ici et maintenant qu'il faut trouver des solutions.

"Le plus difficile pour moi ça été la fermeture. Il fallait se ré-inventer, on a monté une épicerie qu'on gardera après la crise" Francisco Guichard de Buenavida à Bordeaux

Empanadas © Getty - Hoberman Collection/contributeur

Bon appétit à tous!