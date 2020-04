On cuisine ensemble, la fève à l'honneur!

On ne le sait pas toujours mais on peut conserver les cosses des jeunes fèves, elles sont comestibles en soupe, poêlées, en ragoût... Si les fèves sont très fraîches et petites, vous pouvez les manger crues telles quelles. Isabelle Wagner et Chef Jésus vous disent tout sur la fève.

La fève désigne à la fois le nom d'une plante, que l'on cultive pour ses graines, et le nom de ses graines, qui se consomment fraîches ou sèches. Il semble qu'elle soit cultivée depuis le néolithique, qui est la période préhistorique au cours de laquelle s'est développée l'agriculture. Aliment originaire du Moyen-Orient, la culture de la fève s'est ensuite répandue en Europe, en Afrique et en Orient. La fève était à l'Antiquité et au Moyen Age un légume de base de l'alimentation, comme l'est aujourd'hui la pomme de terre, par exemple. On lui a même attribué des vertus médicinales, contre la gale et les ulcères notamment. Dans "On cuisine ensemble" sur France Bleu Gironde, on retrouve Chef Jésus , en direct depuis son atelier/cuisine, Isabelle Wagner et leurs invités. Première invitée : Estelle Viala-Sanguinet, maraîchère à Eysines près de Bordeaux. Elle gère l'explitation "Jardin Sanguinet".

Estelle Viala Maraîchère à Eysines

"C'est plein de protéines et de fibres et je crois qu'on en a tous besoin durant cette période de confinement." Estelle Viala-Sanguinet maraîchère

La fève de saison © Getty - Ken Hively/contributeur

Comme on vous précise un peu plus haut on n'est pas obligé de jeter les cosses des jeunes fèves, elles sont comestibles en soupe, poêlées, ou au coeur d'une omelette par exemple. ET c'est bien de l'omelette aux "fèvettes que nous parle Chef Jésus.

Omelettes de fèves

"On peut cuisiner avec les cosses à conditions que ce soient de jolies fèves..on fait ça beaucoup en Espagne, Portugal, Italie..." Chef Jésus

Omelette des fèves - France Bleu

Si vous passez par Fouleix en Dordogne ( une fois le confinement terminé) la famille Lambert vous accueille pour une visite de l'exploitation "La ferme de l'Ermitage" et la présentation de son travail. Ferme typique du département, située sur le chemin de randonnée de Fouleix . la on trouve tous les produits de la ferme: vaches, moutons, porcs et légumes bien sûr dont les fameuses fèves. Grâce à la jeune génération la famille Lambert n'est pas coupée de ses anciens clients, ceux qui fréquentaient les marchés.

Eric Lambert de la "Ferme de l'Ermitage"

"On a eu de la chance que nos filles depuis 2013 contactent de plus en plus les clients par internet"" Eric Lambert de la Ferme de l'Ermitage en Dordogne