On cuisine ensemble : la Rouelle de Porc

La rouelle est une tranche épaisse, composée d'un os central, de la viande et de la couenne qui l'entoure. La tranche est coupée perpendiculairement à l'os de l'épaule ou du jambon (patte arrière). Sa chair est maigre et juteuse. Ca c'est pour la définition, pour la pratique, il y a Chef Jésus.

La rouelle de porc est un morceau rond avec un os au centre, d'où son nom de rouelle. Il est prélevé sur la cuisse du porc, juste au-dessus du jarret. La rouelle fait partie de ces morceaux de viande qu'il faut mijoter longtemps et doucement afin que ça devienne tendre. Faites saisir la rouelle avant de la faire mijoter avec des légumes, des pommes de terre, des aromates etc...Ca donne envie non? C'est à suivre sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord. On cuisine en semble avec Isabelle Wagner et Chef Jésus.

La vie du Boucher /Charcutier pendant le confinement

Invité d'Isabelle Wagner et Chef Jésus , Franck Barbieri est boucher/charcutier à la Boucherie du Parc située 217 avenue d'Eysines au Bouscat, près de Bordeaux. Franck, a hérité de ce métier par son père. une passion transmise dès son plus jeune âge ! Franck, en temps normal vous transmet tous les jours sa passion, qui selon lui n'a pas de prix! Aimant ses clients, il s'immisce dans les cuisines, souhaitent connaître les goûts de chacun, pour apporter les meilleurs conseils possibles. Il raconte au micro d'Isabelle Wagner et Chef Jésus le quotidien d'un boucher confiné.

La vie du Boucher Franck Barbieri durant le confinement Copier

"On fait les livraisons à domicile et on a aussi une boutique en ligne" Franck Barbieri , boucher/charcutier

Boucherie confinée © Getty - Stanislav Krasilnikov / Contributeur

Nicolas Lascombes : tenir en attendant des jours meilleurs

Le Familia, Le 7 Restaurant, La Brasserie Bordelaise, Le Puy Paulin, L'Hôtel de la Plage dans le village de l'herbe sur la route du Cap-ferret, La Chapelle, Le Petit Vestiaire, La Terrasse Rouge, autant d'établissements créés par Nicolas Lascombes au fil des années. Une aventure commencée en 2006. Aujourd'hui, comme tous ceux qui vivent de la restauration, Nicolas Lascombes encaisse le coup, mais réagit comme il le peut. Avec Stessy sa compagne, et avec son équipe Nicolas Lascombes a décidé d’avancer, de créer, et de se donner une chance de continuer d’exister, en se basant sur les points forts du groupe : un réseau historique de fournisseurs locaux, des équipes motivées et professionnelles, qui aiment leur métier, une envie de créer une proposition alimentaire de qualité pour la maison. Ils ont ouvert une épicerie cours de la Martinique à Bordeaux . C’est une épicerie à côté de la boulangerie Le Pétrin Moissagais. Ami de longue date de Nicolas Lascombes, Serge Combarieu et sa femme Isabelle ont solidairement proposé une partie de leurs locaux pour la boutique de l’Épicerie Bordeaux.

Nicolas Lascombes Copier

"Les premières heures on était un peu sonné mais on s'est dit qu'on allait faire quelques chose d'utile..." Nicolas Lascombes

L'épicerie Bordeaux © Getty - France Bleu

La Rouelle de Porc façon Chef Jésus

On ne va pas se quitter sans la recette du Jour. Elle est bien entendu signée Chef Jésus.

La Rouelle de Porc proposée par Chef Jésus Copier

Rouelle de Porc - France Bleu

Bon confinement et Bon appétit!