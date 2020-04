On cuisine ensemble : le canard dans tous ses états!

Le canard est l'une des viandes les plus appréciées des Français. Aiguillette, magret, cuisse ou rôti, le canard nous séduit avec son goût tout doux, son côté tendre et sa couleur rosée. Délicieux accompagné d'un bon gratin dauphinois maison, le palmipède se déguste à toutes les sauces .

Des Cordons Bleus de canard

On n'oublie pas que durant le confinement il s'agit de faire plaisir aux grands bien sûr mais aussi aux plus jeunes. Et on n'a jamais vu un jeune résister à l'appel d'un "Cordon bleu". Si en plus il est préparé à base de canard comme nous le suggère Bruno Védié du restaurant "Le Cygne" au Bugue, alors la c'est top. C'est bien sûr au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Karl.

Magret de canard , l'astuce du chef Laurent Poumeyrau

On le sait tous , il y a mille façon de réussir un magret de canard comme il y a mille façon de le rater. Laurent Poumeyrau, le chef propriétaire et maître restaurateur des "Chais d'Hausmann" à Cestas en Gironde nous livre son petit truc en plus.

" Pour bien préparer et attendrir le magret, déja y penser la veille, sel, poivre, un peu de 4 épices et on l'oublie 24 h au frigo" Laurent Poumeyrau

La Tourtière aux confit de canard

Muriel habite "Le Bugue" en Dordogne et nous propose sa recette , une tourtière de canards. Attention , à écouter avec un crayon et une feuille de papier.

Bon confinement et bon appétit!