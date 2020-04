On cuisine ensemble : le plat unique pour se simplifier la vie

Avec le confinement on réalise une chose , c'est qu'on se retrouve beaucoup plus souvent à manger en famille, et il faut donc trouver de nouvelles idées pour se renouveler. Aujourd'hui Isabelle Wagner et Chef Jésus nous propose d'explorer les vertus du plat unique.

Le Hachis Parmentier, un grand classique

Pour se simplifier la vie, rien ne vaut un plat unique, combinant idéalement des protéines, des légumes et des féculents, qui cale même en zappant l'entrée et le dessert. A base de viande, de poisson, d’œufs, ou en version veggie, le plat unique c'est la bonne idée. Parmi les nombreuses possibilités qui s'offrent à nous il y a un plat qui fait généralement le bonheur des petits et des grands : le hachis parmentier. Chef Jésus livre sa recette sur France bleu, depuis son Atelier dans le quartier de la gare Saint jean, tandis qu'Isabelle Wagner prend consciencieusement des notes.

Le Hachis Parmentier de Chef jésus Copier

Hachis Parmentier © Getty - The washington post/contributeur

l'Axoa qui met du piment dans notre vie de confiné

Confiné du coté de Bayonne, le chroniqueur habitué aux studios de France Bleu Gironde et à l'émission "On cuisine ensemble" nous livre par téléphone sa recette de l'axoa. Pour ceux qui découvrent ce plat (prononcer « atchoa »), est un ragoût de veau aux piments d'espelette. Au départ il était servi à Espelette les jours de foire ou de marché.

Thomas Galharague donne sa recette de l'Axoa Copier

Axoa © Radio France - France Bleu

Durant ce temps un peu spécial de confinement France Bleu Gironde et France Bleu Périgord ne font qu'une seule et même station. D'où ce plaisir nouveau d'entendre des voix venues d'un peu partout. Abel Later est professeur de pâtisserie au CFA de Boulazac et il relate un plat improvisé lors d'un voyage en Lettonie en compagnie de ses élèves.

Abel Later prof de pâtisserie, à propos d'un plat improvisé Copier