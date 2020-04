La pandémie de coronavirus touche durement le secteur de la pêche. Avec la fermeture des frontières en Espagne ou en Italie, et la fermeture des restaurants et marchés, il y a eu beaucoup de débouchés en moins. Mais la filière s'organise et se reprend, et aujourd'hui c'est poisson au menu.

On cuisine ensemble : on n'oublie pas le poisson!

Comme tous les commerçants, les poissonniers ont connu un moment de flottement au début de la crise du Covid-19. Jour après jour les pêcheurs repartent en mer et les étals sont alimentés, de quoi donner envie de cuisiner le poisson.

Spécial enfants, le "Fish and Chips" de Chef Jésus

Même si certains d'entre eux vont reprendre le chemin de l'école à partir du 11 Mai, pour l'instant les enfants sont toujours à la maison alors pour faire d'une pierre deux coups Chef Jésus et Isabelle Wagner vous proposent de faire avec eux des "Fish and Chips". Et l'atelier "Fish and Chips" c'est sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Fish And Chips selon Chef Jésus Copier

"Si vous voulez marquer des points avec les enfants...Fish & Chips et vous allez être super copains" Chef Jésus

la poissonnerie "Vents et Marées" toujours debout contre vents et marées...

Damien Sautour dirige deux poissonneries, l'historique au 388 Rue de Bègles à Bordeaux et une autre à St Médard. Durant cette période de confinement, lui et son équipe ont adapté leur fonctionnement afin de vous proposer un service qui prend en compte les mesures de sécurité et gestes barrières. 3 options sont alors possibles pour réaliser des achats : Option 1 : les deux poissonneries sont ouvertes durant des créneaux spécifiques (cliquez-ici pour les consulter). Option 2 : du mardi au vendredi uniquement, il est possible de réaliser des précommandes sur le site de Vents et Marées et de les retirer le lendemain au sein de la poissonnerie choisie entre 9h et 13h. Options 3 : un service de livraison a été mis en place sur certaines communes selon un planning de livraison et des modalités définis

Damien Sautour de Vents et Marées Copier

"Sur Arcachon , on va être sur de la seiche et du maquereau...ça été compliqué les 15 premiers jours car tout s'est arrêté..." Damien Sautour de "Vents et Marées" à Bordeaux

Et pour accompagner...

Au cœur des vignobles bordelais, la propriété de la famille BURLIGA prend ses racines à Beychac-et-Caillau, sur une terre située à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Emilion. Tout commence en 1984, avec six hectares, lorsque Jacques Burliga reprend le Château La Lande de Taleyran. Sa volonté est de produire des vins avec, pour seul objectif, la qualité. L’exploitation s’agrandit avec la reprise de deux propriétés : Château PAULIN en 1986 et Château LANDRIEU en 1993. Aujourd'hui, en attendant le déconfinement et des jours meilleurs Fabienne Llamas du château Burliga fait une jolie proposition...

Fabienne LLamas Copier

"On s'est dit qu'on allait offrir à tous nos clients une bouteille pour fêter l'après déconfinement..." Fabienne LLamas

Bon confinement et bon appétit!