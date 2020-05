On cuisine ensemble, vedette du jour: la menthe

La menthe fraîche aide à la digestion et est source de nombreuses vitamines. Elle peut s’utiliser de nombreuses manières. Vous pouvez ajouter de la menthe fraîche dans votre bouteille d’eau pour lui donner bon goût, mais elle apparaît également dans de nombreux plats. On cuisine ensemble la menthe.

Les possibilités d'utiliser la menthe lorsqu'on cuisine sont très nombreuses. Pour Chef Jésus , il faut déjà savoir reconnaitre les différentes menthes et surtout savoir les utiliser. Par exemple sous la forme de jus à base de menthe, taboulé et menthe, pesto de menthe, crème chocolat menthe, et pourquoi pas samossas menthe et bœuf.

Les samossas menthe et boeuf de Chef Jésus

"Ca se marie très bien, les deux vont très bien ensemble et pour cela on va prendre la menthe commune." Chef Jésus de Bordeaux

la Cabane aux aromates à Bordeaux Capucins

La cabane aux aromates au marché des Capucins est un incontournable . Ils ont tout et même l’introuvable : citron caviar, feuille d’huître, fleurs, combava… et évidemment les imparables basilic, origan, cerfeuil, estragon, ciboulette et menthe...au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner et Chef Jésus: François Fortin

François Fortin de "La Cabane aux aromates"

"Nous on a la menthe verte ordinaire, on la menthe poivrée, et la menthe chocolat avec laquelle on fait -L'after eight-"François Fortin

Octavies by Najat

Situé à deux pas de la place Gambetta, dans le centre de Bordeaux, le salon de thé Octavie’s propose un espace boutique et un salon de thé en rez-de-chaussée, au 24 rue du Palais Gallien. Lorsque vous franchissez le pas de la porte, tous vos sens sont en émoi ! Vous êtes transportés quelques siècles en arrière dans une atmosphère mêlant boiseries de maison bourgeoise qui rappellent l’élégance de l’ancien à des tons poudrés et un noir délicat pour une note de modernité, où la rose, fleur favorite de Marie-Antoinette est mise à l’honneur. Pour nous en parler , sans omettre la période difficile que nous venons de vivre , Najat Debreu.

Octavies by Najat avec Najat Debreu

Bon appétit!