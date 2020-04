On cuisine ensemble : vive le caramel ! Isabelle Wagner, Chef Jésus

Quand certains craignent le coup de mou à cause du confinement, rien ne vaut le caramel ( mou ou pas!) pour se rebooster et se consoler un peu. C'est le sujet du jour avec par ordre d'apparition, Isabelle Wagner, Chef Jésus et tous leurs invités sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Le caramel, meilleur ami de la pâtisserie

Rien de tel qu’un coulis de caramel pour égayer vos desserts. Faire fondre du sucre jusqu’à ébullition, la recette paraît simple, seulement cela se complique ensuite... Quand arrêter la cuisson ? Problème, il n’y a pas de règles précises. C’est selon la couleur voulue, à partir de 160°C le sucre se teinte. Mais plus vous attendrez, plus il deviendra âcre et inconsommable. Le petit truc pour arrêter la cuisson tout en conservant l’aspect liquide, est de simplement refroidir avec de l’eau ! C'est l'astuce que nous livre le Chef Diego Cervantes de la Pâtisserie Mi Cielo située sur les boulevards, 13 Boulevard Pierre 1er, au Bouscat. Diego Cervantes est le premier à intervenir au micro France Bleu d'Isabelle Wagner et Chef Jésus, depuis son Atelier à Bordeaux.

"On a voulu se rapprocher des gourmands et donc sur internet vous trouverez toutes les précisions concernant les livraisons que nous faisons" Diego Cervantes Pâtissier de Mi Cielo

Dulce-De-Leche-Mi Cielo - Mi Cielo

Le caramel, véritable "madeleine de Proust"

Pour beaucoup d'entre nous le caramel est un souvenir d'enfance. Il ne tient qu'à nous de le raviver (ce souvenir), c'est ce que fait avec délectation Marie-France adepte des pommes au caramel et des "roudoudous" véritables madeleine de Proust.

"Les coquillages qu'on ramassait l'été a la plage on les gardait, on coulait le caramel à l'intérieur avec du lait de chèvre" Marie-France De Frontenac

Roudoudou - France Bleu

A chaque fois que vous décidez de tenter l’aventure du caramel, vous en avez des sueurs froides ! Pourtant, de prime abord, rien de plus simple à réaliser ! Après tout, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’ingrédients : un peu de sucre et de l’eau ! Oui, mais il faut aussi du savoir-faire et un sacré tour de main pour obtenir le caramel de ses rêves, doré à souhait, pas trop liquide, ni trop cuit ! Bien souvent, le caramel finit par être brûlé ! Il suffit d’une minute d’inattention pour que votre caramel colle à votre poêle. Heureusement, les chefs ont leur petite astuce et Chef Jésus a bien sûr la sienne. On ne vous en dit pas plus c'est à écouter ici même.

" Alors plutôt que de mettre le doigt dedans et de se brûler comme ça m'est arrivé..." Chef Jésus